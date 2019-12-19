Росреестр поставил на учет железнодорожную часть Крымского моста

Росреестр поставил на государственный кадастровый учет железнодорожную часть Крымского моста, зарегистрировав таким образом право России на нее. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Руководитель Росреестра Виктория Абрамченко сообщила, что это сделали в сокращенные сроки — «в течение 4 часов текущего дня».

Автодорожную часть Крымского моста поставили на учет раньше — в 2018 году. Росреестр также зарегистрировал право собственности России и право оперативного управления на него.

18 декабря Росавтодор выдал разрешение на эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста. Однако до открытия регулярного железнодорожного движения специалисты должны завершить проверку автоматики и протестировать более 2 тыс. энергосберегающих диодных светильников. Во время прохода поездов по мосту его арки будут подсвечиваться цветами российского флага.