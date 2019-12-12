Социальная сеть «ВКонтакте» запустила новый раздел «Воспоминания». Об этом говорится в пресс-релизе социальной сети.

«Воспоминания» можно найти на странице профиля: в версии для компьютера — под аватаром, в мобильной версии — в разделе «Другое», в мобильном приложении VK — в трех точках.

В данном разделе пользователи могут увидеть записи и фото, размещенные на личной странице в этот же день год или несколько лет назад. Кроме того, в данном разделе будут доступны напоминания о годовщинах дружбы, дате регистрации в социальной сети и других памятных событиях.

У пользователей «ВКонтакте» будет возможность подобрать к событию из прошлого цветной фон. С помощью мобильного приложения пользователи также смогут поделиться воспоминанием в истории, отметив при этом других пользователей.

В ноябре стало известно, что у пользователей «ВКонтакте» появится возможность ставить негативные оценки (дизлайки) чужим комментариям. Как заявила представитель социальной сети, после реформы рядом с каждым комментарием появятся две кнопки для позитивной и негативной оценок. На сегодняшний день такая функция доступна для пользователей видеохостинга YouTube.