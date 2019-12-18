СК завел дело из-за смерти мужчины у отделения полиции в Серпухове

Следователи завели уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК) сотрудниками полиции после смерти задержанного мужчины у здания отделения полиции в Серпухове. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Подмосковью.

Мужчину задержали 15 декабря около одного из кафе в Серпухове, он был в состоянии алкогольного опьянения и дебоширил. Нарушителя посадили в патрульный автомобиль и повезли в межмуниципальное управление МВД «Серпуховское», однако по приезде к зданию полиции мужчине стало плохо. Вызванная бригада врачей констатировала его смерть.

По данным СК, мужчина умер от механической асфиксии из-за сдавливания грудной клетки и живота. Следствие указывает, что полицейские причинили погибшему телесные повреждения и он умер.

СК устанавливает сотрудников полиции, превысивших полномочия. Проводится судмедэкспертиза, назначена генетическая экспертиза.

В конце ноября в московском отделении полиции Орехово-Борисово Северное умер задержанный за мелкое хулиганство. Мужчине было 44 года, ему стало плохо после того, как составили протокол.