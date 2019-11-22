В Москве в отделении полиции умер задержанный за хулиганство мужчина

В Москве в отделении полиции умер задержанный за хулиганство мужчина

В московском отделении полиции Орехово-Борисово Северное умер задержанный за мелкое хулиганство, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«После того как составили протокол, мужчине стало плохо, он скончался», — сообщили в пресс-службе. Задержанному было 44 года.

В МВД организовали проверку после этого происшествия.

21 октября в отделении полиции в Санкт-Петербурге умерла задержанная 32-летняя женщина. По данным «Фонтанки», ее задержали по подозрению в совершении карманной кражи, а плохо задержанной стало ночью, когда она находилась в камере. Полицейские пытались ее реанимировать, но женщина умерла до приезда врачей.