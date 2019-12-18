Число видящих в гаджетах ограничение свободы россиян выросло вдвое

Количество людей, которые считают, что гаджеты ограничивают свободу человека, увеличилось более чем вдвое с 2013 года. Об этом свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение».

По данным ФОМ, 35% опрошенных считают, что гаджеты ограничивают свободу людей. В 2013 году этот показатель составлял 16%. При этом число респондентов, которые считают, что с появлением гаджетов люди стали свободнее, снизилось с 65% (2013 год) до 51% (2019 год).

К тому же стало ниже число тех, кто считает, что электронные устройства приносят больше пользы, чем вреда: в 2013 году этот показатель составлял 67%, а в 2019 — 60%. Согласно опросу, 26% респондентов полагают, что гаджеты приносят больше вреда, чем пользы, однако в 2013 году так думали только 17% опрошенных.

Самым большим преимуществом использования гаджетов респонденты назвали быструю и доступную связь, а также общение и возможность постоянного контакта с родными и близкими (42%). Еще 27% россиян отметили, что с помощью гаджета можно получить оперативный доступ к различной информации. К тому же гаджеты облегчают жизнь и делают ее комфортнее, считают 18% респондентов, а еще 12% опрошенных назвали преимуществом гаджетов их мобильность и компактность.