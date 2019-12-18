СК опубликовал видео задержания членов террористической ячейки в колонии

Следственный комитет России опубликовал видео по делу о создании террористической группы из 100 заключенных в одной из колоний Калмыкии, снятое ФСБ.

На видео показаны моменты задержания, а также обыски по месту жительства подозреваемых и в колонии. Кроме того, демонстрируются изъятые у задержанных вещи, в том числе ножи и мобильные телефоны.

Видео: Следственный комитет РФ

18 декабря Следственный комитет заявил о раскрытии террористической группировки, куда входили более ста человек. Эта группа действовала на территории одной из исправительных колоний Калмыкии (ФКУ ИК-2) и была создана из числа ее заключенных. Следствие полагает, ее организовал не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия.

В СК сообщили, что руководство колонии за денежное вознаграждение оказывало общее покровительство членам террористической ячейки.