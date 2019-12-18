Патрушев сообщил о подготовке ИГ к вторжению в Центральную Азию

Патрушев сообщил о подготовке ИГ к вторжению в Центральную Азию

Террористы из запрещенной в России группировки «Исламское государство» укрепляют свои позиции в Афганистане и готовят плацдарм для вторжения в Центральную Азию через Таджикистан и Туркменистан. Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на проходящей в Тегеране конференции по безопасности, сообщает ТАСС.

«Приоритетными целями игиловцев, по имеющейся информации, могут стать объекты критической инфраструктуры, силовых ведомств и дипломатических представительств, а также иностранные граждане», — отметил Патрушев.

По словам Патрушева, на севере Афганистана уже сосредоточено более двух тысяч боевиков. Они намерены закрепиться на севере страны и, в конечном итоге, создать собственное государство на территории Афганистана и стран Центральной Азии.

Патрушев напомнил о недавней успешной операции правительственных сил, в результате которой свыше 600 террористов были уничтожены или взяты в плен. В то же время он отметил, что численность боевиков ИГ в Афганистане, по разным оценкам, варьируется от 2,5 до 4 тыс.