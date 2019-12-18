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Зеленский предложил убрать из Конституции особый статус Севастополя
Сейчас в Конституции Украины закреплено, что особый правовой статус Севастополя регулируется отдельным законом, президент Владимир Зеленский предлагает изменить административно-территориальное деление
Фото: Ulf Mauder / DPA / Picture-Alliance / ТАСС

В законопроекте президента Украины Владимира Зеленского о внесении в Конституцию страны изменений относительно децентрализации власти не упоминается Севастополь, особый статус управления получила только столица — Киев.

В документе предлагается новая схема административного деления Украины: общины (громада), округа, области и отдельно Автономная Республика Крым (АРК). Правовой статус Киева как столицы при этом определяется отдельным законом.

Сейчас согласно ст. 133 Конституции Украины особый правовой статус есть не только у Киева, но и у Севастополя.

Бывший постоянный представитель президента Украины в АРК Борис Бабин отметил, что с 1996 года в основном законе страны Севастополь упоминался как фактически отдельный регион, не входящий в состав Крыма. «Особый статус Севастополя никогда не означал наличие у этого города особых прав. Напротив, он предполагал специальный государственный контроль над городом, поскольку там базировался иностранный флот. И был направлен против «нехороших тенденций» в городе. Только в Севастополе жители не могли избирать городского главу», — сказал он изданию «Гордон». По его словам, отсутствием ясности относительно статуса Севастополя в документе могут воспользоваться российские «дипломаты, юристы и пропаганда».

Зеленский предложил новое управление регионами без особых прав Донбассу
Политика

В законопроекте Зеленского нет и пункта об особом статусе Донбасса, который требуют минские соглашения. Из-за этого документ раскритиковал глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, сторонник особого управления Донбасса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что в Кремле изучают предложения Зеленского на соответствие минским соглашениям.

В марте 2014 Севастополь вошел в состав России после проведенного в Крыму референдума. В Киеве считают случившееся аннексией, а в Москве настаивают, что вопрос принадлежности региона «исторически закрыт». Через три дня после присоединения полуострова президент Владимир Путин подписал закон о принятии в состав России двух новых субъектов — республики Крым и города федерального значения Севастополя.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Владимир Зеленский, Севастополь
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