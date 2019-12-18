Зеленский предложил убрать из Конституции особый статус Севастополя

Сейчас в Конституции Украины закреплено, что особый правовой статус Севастополя регулируется отдельным законом, президент Владимир Зеленский предлагает изменить административно-территориальное деление

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В законопроекте президента Украины Владимира Зеленского о внесении в Конституцию страны изменений относительно децентрализации власти не упоминается Севастополь, особый статус управления получила только столица — Киев.

В документе предлагается новая схема административного деления Украины: общины (громада), округа, области и отдельно Автономная Республика Крым (АРК). Правовой статус Киева как столицы при этом определяется отдельным законом.

Сейчас согласно ст. 133 Конституции Украины особый правовой статус есть не только у Киева, но и у Севастополя.

Бывший постоянный представитель президента Украины в АРК Борис Бабин отметил, что с 1996 года в основном законе страны Севастополь упоминался как фактически отдельный регион, не входящий в состав Крыма. «Особый статус Севастополя никогда не означал наличие у этого города особых прав. Напротив, он предполагал специальный государственный контроль над городом, поскольку там базировался иностранный флот. И был направлен против «нехороших тенденций» в городе. Только в Севастополе жители не могли избирать городского главу», — сказал он изданию «Гордон». По его словам, отсутствием ясности относительно статуса Севастополя в документе могут воспользоваться российские «дипломаты, юристы и пропаганда».