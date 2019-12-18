Адвокат сообщил о местонахождении экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщил РБК его адвокат Евгений Балабас.

«Я сейчас съездил в следственный изолятор. Да, он уже приехал к нам [в Южно-Сахалинск] обратно. Нашелся. Удовлетворительно [себя чувствует], нормально, возраст необходимо учитывать», — заявил он.

РБК направил запрос в управление ФСИН по Сахалинской области.

Экс-губернатора Сахалинской области задержали в марте 2015 года после проверки, проводившейся в отношении ведомств в регионе. В феврале 2018 года суд приговорил Хорошавина к 13 годам колонии строгого режима за взятки и легализацию преступных доходов.