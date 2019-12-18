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Адвокат сообщил о местонахождении экс-губернатора Сахалина Хорошавина

Экс-губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, сообщил РБК его адвокат Евгений Балабас.

«Я сейчас съездил в следственный изолятор. Да, он уже приехал к нам [в Южно-Сахалинск] обратно. Нашелся. Удовлетворительно [себя чувствует], нормально, возраст необходимо учитывать», — заявил он.

РБК направил запрос в управление ФСИН по Сахалинской области.

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Экс-губернатора Сахалинской области задержали в марте 2015 года после проверки, проводившейся в отношении ведомств в регионе. В феврале 2018 года суд приговорил Хорошавина к 13 годам колонии строгого режима за взятки и легализацию преступных доходов.

18 декабря родственники и адвокаты Хорошавина сообщили журналистам, что уже в течение месяца не могут с ним связаться. Адвокат Балабас сообщил, что последний раз знал о местонахождении своего подзащитного 18 ноября. По его словам, бывшего чиновника несколько раз перевозили из СИЗО в Южно-Сахалинске в Хабаровск и обратно.

Теги: Александр Хорошавин, ФСИН, новости РБК
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