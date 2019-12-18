В музее объяснили инцидент с куполом над челябинским метеоритом

В музее объяснили инцидент с куполом над челябинским метеоритом

Купол над обломком челябинского метеорита в историческом музее Южного Урала мог самопроизвольно подняться 14 декабря из-за технического сбоя. Об этом «РИА Новости» сообщил директор музея Владимир Богдановский.

По его словам, купол управляется с пульта, который существует в единственном экземпляре. В момент поднятия купола он был на месте и закрыт в ящике в помещении с камерами видеонаблюдения.

«Кто дал команду и как это получилось, у нас вариантов нет. Факт есть, а объяснить мы его пока не можем», — сказал Богдановский.

Директор музея в Челябинске добавил, что сбоя электроснабжения в момент инцидента не было и купол поднялся настолько медленно, что на это не обратили внимание посетители. Сейчас специалисты пытаются найти источник сигнала, который вызвал срабатывание подъемного механизма купола.

Самопроизвольное поднятие купола произошло 14 декабря днем, когда вокруг него находились посетители.