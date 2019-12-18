Журналистку сахалинского телеканала оштрафовали за мат в эфире

Журналистка ГТРК «Сахалин» Мария Кондиус, которая выругалась в прямом эфире новостного выпуска, получила выговор и была оштрафована. Об этом сообщила РБК директор телерадиокомпании Валерия Помыткина.

«Увольнения не будет. Это было бы очень жестоко. Это были эмоции на случай, который произошел. Люди пили, женщина мертвая лежала», — объяснила Помыткина.

Она попросила не делать из 22-летней девушки монстра. «Ну ошибся человек один раз, что же, ее теперь линчевать?», — сказала директор телеканала, добавив, что журналистке «и так страшно, больно и стыдно третий день».

18 декабря Lenta.ru сообщила, что журналистка рассказывала о нападении на фельдшеров, приехавших по вызову, когда допустила непечатное слово. По ее словам, компания молодых людей в одной из квартир вызвала скорую к пожилой женщине, однако приехавшие по вызову медики обнаружили, что она была мертва уже несколько часов. После этих слов Кондиус нецензурно выразилась.

Летом 2018 года ведущий «Первого канала» Артем Шейнин нецензурно высказался во время эфира программы «Время покажет», когда говорил о проигрыше российской сборной по футболу в матче с Уругваем на чемпионате мира. В пресс-службе телеканала тогда РБК сообщили, что на ведущего будет наложено взыскание.