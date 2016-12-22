Телеведущего Артема Шейнина накажут за мат в эфире «Первого канала»

Телеведущего «Первого канала» Артема Шейнина накажут за нецензурную лексику в эфире. Об этом сообщили РБК в пресс-службе «Первого канала». «Будет проведена беседа, наложено взыскание», — указали в пресс-службе.

Инцидент произошел в эфире программы «Время покажет», которую показывали в ночь на 26 июня. Шейнин, говоря о проигрыше сборной России по футболу в матче с Уругваем 25 июня, процитировал своего приятеля и нецензурно выругался. После этого он сказал «Ой» и продолжил монолог.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» телеведущий вновь допустил нецензурную лексику. «Я в конце эфира сказал, что вырвалось случайно нецензурно, я извинился. Вас реально это интересует?» — заявил Шейнин и выругался. «Готов буду уволиться завтра. Уволюсь с удовольствием, чтобы меня не спрашивали про <...> всякую», — сказал он, вновь выругавшись.

Матч команд России и Уругвая прошел 25 июня на стадионе «Самара Арена». Победу одержал Уругвай со счетом 3:0. Россия сыграет 1 июля с Испанией в матче плей-офф.