Мужчина погиб после падения под поезд в московском метро

Мужчина погиб после падения под поезд в московском метро

Мужчина, упавший под поезд на Замоскворецкой линии московского метрополитена утром 18 декабря, погиб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

По словам представителя пресс-службы, мужчина упал на жесткий путь под прибывающий на станцию «Коломенская» поезд. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала его смерть.

Ранее в метрополитене сообщили, что утром 18 декабря произошел сбой в движении поездов из-за человека на путях. Движение поездов от станции «Орехово» до станции «Автозаводская» приостанавливали, а в обратном направлении поезда шли с увеличенными интервалами.