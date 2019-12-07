В Тюмени из-за хлопка газа разрушился фасад многоэтажного дома

В Тюмени в результате хлопка газа в квартире отлетела обшивка здания и разрушился его фасад. Погиб сотрудник газовой службы, четыре человека получили травмы. После хлопка в квартире начался пожар, его удалось потушить

Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюмени на первом этаже четырехэтажного дома по улице Павла Шарова в результате хлопка газа началось возгорание. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС по региону. В результате погиб газовщик, два жильца пострадали.

Сообщение о происшествии поступило в 15:40 по мск. МЧС отмечает, что в результате хлопка газа в квартире и на трех этажах подъезда выбило стекла, повреждена также входная дверь.

Приехав на место, спасатели обнаружили, что в квартире начался пожар, охвативший площадь 8 кв. м. В 15:55 возгорание локализовали, затем пожарные ликвидировали открытое горение. К 16:03 пожар удалось потушить. Эвакуацию жильцов спасатели не проводили. К тушению пожара привлекались 35 человек и 11 единиц техники (25 пожарных и семь единиц от МЧС).

«Тюмень онлайн» со ссылкой на очевидцев отмечает, что газовщика вызвали из-за подозрительного запаха в доме. Издание опубликовало фотографию с отлетевшей в результате хлопка обшивкой дома.