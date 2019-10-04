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Активист из Челябинска подал жалобу в ЕСПЧ на пытки электрошокером в ФСБ

Активист из Челябинска Дмитрий Цибуковский направил жалобу в ЕСПЧ на пытки электрошокером в местном ФСБ. Об этом РБК сообщили в правозащитной организации «Зона права».

Согласно заявлению, текст которого поступил в РБК, в 2018 году в Челябинске перед зданием управления ФСБ появилась растяжка «ФСБ — главный террорист». После акции сотрудники спецслужбы задержали нескольких активистов, в том числе Цибуковского.

В жалобе он указал, что не сопротивлялся задержанию, однако его повалили на пол, закрутили руки за спину и надели наручники. Позднее задержанных привезли в здание ФСБ, где наносили удары руками по телу, голове и шее, лишали пищи, питья и сна, а также пытали электрошокером.

Помимо этого сотрудники ФСБ, по словам Цибуковского, угрожали ему насилием в отношении его девушки. Под давлением он назвал себя организатором акции и дал необходимые показания, после чего ему сообщили, что он стал подозреваемым по уголовному делу.

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После происшествия он обратился к адвокату, и им удалось добиться проведения доследственной проверки, по итогом которой следователи отказались возбуждать уголовное дело. В ведомстве пояснили, что причиной отказа стало отсутствие реальных улик, а физическая сила применялась из-за невыполнения Цибуковским законных требований сотрудников ФСБ.

Несмотря на попытки несколько раз обжаловать решение, следствие отказывалось возбуждать дело.

Тогда Цибуковский направил жалобу в ЕСПЧ, где сообщил о нарушении властями России нескольких конвенций о правах человека, включая применение пыток и отсутствие незамедлительного эффективного расследования.

В документе отмечается, что активист придерживается анархических взглядов и участвует в многочисленных публичных мероприятиях оппозиционной направленности.

Теги: ЕСПЧ, активист, Челябинск, жалоба, пытки, ФСБ, электрошокер
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