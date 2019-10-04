Активист из Челябинска подал жалобу в ЕСПЧ на пытки электрошокером в ФСБ

Активист из Челябинска подал жалобу в ЕСПЧ на пытки электрошокером в ФСБ

Активист из Челябинска Дмитрий Цибуковский направил жалобу в ЕСПЧ на пытки электрошокером в местном ФСБ. Об этом РБК сообщили в правозащитной организации «Зона права».

Согласно заявлению, текст которого поступил в РБК, в 2018 году в Челябинске перед зданием управления ФСБ появилась растяжка «ФСБ — главный террорист». После акции сотрудники спецслужбы задержали нескольких активистов, в том числе Цибуковского.

В жалобе он указал, что не сопротивлялся задержанию, однако его повалили на пол, закрутили руки за спину и надели наручники. Позднее задержанных привезли в здание ФСБ, где наносили удары руками по телу, голове и шее, лишали пищи, питья и сна, а также пытали электрошокером.

Помимо этого сотрудники ФСБ, по словам Цибуковского, угрожали ему насилием в отношении его девушки. Под давлением он назвал себя организатором акции и дал необходимые показания, после чего ему сообщили, что он стал подозреваемым по уголовному делу.