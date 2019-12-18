В Панаме при столкновениях в тюрьме погибли 11 человек

В Панаме при столкновениях в тюрьме погибли 11 человек

При столкновениях в тюрьме на востоке столицы Панамы погибли 11 заключенных, еще 11 человек пострадали. Об этом говорится в заявлении правительства страны, размещенном в Twitter.

«Столкновение между заключенными произошло во вторник во второй половине дня в тюрьме Хойита, ситуация под контролем полиции. Сожалеем, что в результате погибли 11 человек, 11 пострадали», — отмечается в сообщении.

При этом среди жертв и раненых нет сотрудников тюрьмы или полиции.

В ходе обыска были обнаружены и изъяты несколько единиц огнестрельного оружия. По факту случившегося проводится административное и уголовное расследование. Заключенные, отбывающие наказание на общих основаниях, будут изолированы друг от друга для избежания новых вспышек насилия.

В середине августа в тюрьме города Солидад (штат Калифорния, США) при беспорядках пострадали более 50 заключенных — они получили незначительные травмы. Еще восемь человек были госпитализированы.