Более 50 заключенных пострадали при беспорядках в калифорнийской тюрьме

Более 50 заключенных пострадали при беспорядках в калифорнийской тюрьме

В среду, 14 августа, более 50 заключенных пострадали во время беспорядков в тюрьме города Солидад (Калифорния). Об этом сообщает ABC.

По данным Управления исполнения наказаний и реабилитации Калифорнии, порядка 200 заключенных устроили потасовку в тюремном дворе. Для прекращения драки охране пришлось прибегнуть к предупредительным выстрелам в воздух.

Восемь заключенных были госпитализированы в больницы за пределами тюрьмы, 50 человек, получивших незначительные повреждения, получили медицинскую помощь в исправительном учреждении. Никто из охранников не пострадал.

В июле в тюрьме бразильского штата Пара произошло восстание, которое длилось около пяти часов. В результате беспорядков погибли 52 заключенных. Двоих охранников тюрьмы взяли в заложники, позже их отпустили.