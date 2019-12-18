МЧС предупредило о сильном тумане в Москве

Сильный туман ожидается в Москве в ночь на 18 декабря, из-за чего местами видимость сократится до 100-500 метров. Об этом говорится в заявлении столичного главка МЧС России.

«В ближайший час с сохранением до 08:00 18 декабря в Москве местами ожидается туман с видимостью 100-500 метров», — говорится в сообщении.

В условиях тумана автомобилистам рекомендуется снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, избегать внезапных маневров. Пешеходам в условиях плохой видимости спасатели посоветовали разместить на одежде светоотражающие элементы, а также сохранять на дороге внимательность.

Ранее специалист Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что москвичам не стоит в ближайшие две недели ждать снега. Однако эксперт отметил, что прогнозы не всегда бывают верными и посоветовал «сохранять надежду» на снег до конца текущего года.