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СМИ узнали о проекте «Газпрома» с газохимическим комплексом на Ямале

«Газпром» готовит проект строительства на полуострове Ямал газохимического комплекса по производству полимеров на базе Бованенковского кластера месторождений. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на четырех человек, знакомых с планами концерна.

Двое собеседников издания подтвердили, что предполагаемая мощность завода составит около 3 млн т полиэтилена и полипропилена в год.

«Газпром» уже обсуждал привлечение в проект консорциума иностранных компаний во главе с РФПИ. Как отметили собеседники издания, в качестве возможных участников проекта рассматриваются саудовская компания SABIC и азербайджанская SOCAR. В ходе прошедшей в октябре «Российской энергетической недели» один из заместителей председателя «Газпрома» обсудил этот вопрос с представителями саудовской компании и российского инвестфорума, отмечает издание.

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Как рассказал один из собеседников газеты, предварительно проект оценили в $15 млрд (примерно 1 трлн руб.), однако возможные сроки реализации проекта не называются.

Бованенковский кластер включает в себя три месторождения – Бованенковское, Харасавэйское и Крузенштернское, которые являются основой нового центра газодобычи на Ямале.

В декабре 2018 года «Газпром» запустил третью очередь Бованенковского месторождения, где теперь на месторождении добывают 317 млн куб. м газа вместо 264 млн. Проектный уровень добычи газа составил 115 млрд куб. м газа в год. В будущем его увеличат до 140 млрд куб. м в год.

Теги: Ямал, «Газпром», Бованенковское месторождение
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