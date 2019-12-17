В России появилось приложение для жалоб на дороги

Минкомсвязи по поручению вице-премьера Максима Акимова выпустило мобильное приложение «Госуслуги. Дороги», которое позволит россиянам оценивать проведенный ремонт дорожного покрытия, а также оставлять жалобы на неудовлетворительное состояние дорог. Об этом говорится в сообщении официального представителя Акимова, поступившем в РБК.

Приложение «Госуслуги. Дороги» предоставляет информацию о ходе ремонтных работ на участках по всей России, включенных в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», кроме Москвы и Санкт-Петербурга (не входят в число участников нацпроекта).

Пользователи могут увидеть карту дорог, где цветом помечены участки в зависимости от стадии ремонта. Предполагается, что каждый участок будет сопровождаться фотографией до и после обновления покрытия, а также отзывами людей.

По словам вице-премьера, перед сервисом стоит задача получить «обратную связь с людьми». «На 90% мы будем полагаться в оценке региональных властей не на формальные показатели, а на степень реакции людей — негативна она или позитивна на принимаемые усилия», — сказал Акимов.