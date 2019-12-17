В Совфеде объяснили расширение экономических санкций против Украины

В Совете Федерации назвали ответной мерой расширение списка запрещенных к ввозу на Украину продуктов и выразили мнение, что решение будет отменено, если Киев первым откажется от «бессмысленных санкций».

«Я думаю, что нужно смотреть не на перечень товаров, которые запрещены к ввозу в Россию. Это же ответные меры, мы не сами вводили эти санкции», — сказал в разговоре с РБК первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

По словам Джабарова, Украина превращается в страну с достаточно слабой экономикой. «Надеемся, когда Украина окончательно протрезвеет и начнет отменять эти бессмысленные санкции, мы сделаем то же самое незамедлительно», — заявил сенатор.

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков в разговоре с РБК также отметил, что принятые меры являются «очередным предупреждением Украине».