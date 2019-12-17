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В Совфеде объяснили расширение экономических санкций против Украины

В Совете Федерации назвали ответной мерой расширение списка запрещенных к ввозу на Украину продуктов и выразили мнение, что решение будет отменено, если Киев первым откажется от «бессмысленных санкций».

«Я думаю, что нужно смотреть не на перечень товаров, которые запрещены к ввозу в Россию. Это же ответные меры, мы не сами вводили эти санкции», — сказал в разговоре с РБК первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

По словам Джабарова, Украина превращается в страну с достаточно слабой экономикой. «Надеемся, когда Украина окончательно протрезвеет и начнет отменять эти бессмысленные санкции, мы сделаем то же самое незамедлительно», — заявил сенатор.

Россия расширила список запрещенных к ввозу товаров с Украины
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Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков в разговоре с РБК также отметил, что принятые меры являются «очередным предупреждением Украине».

«Мы сделали то, что, может быть, не делали раньше. Мы показали, что готовы продолжать путь, который выбрала Украина. Сейчас они не предпринимают никаких мер по отмене санкций. Мы, соответственно, расширяем список товара, который попадает под санкции», — пояснил он. Цеков считает, что первые шаги по отмене санкций должны быть сделаны со стороны Киева, так как они первые их инициировали.

По мнению Цекова, введение санкций отразится на украинской экономике. «Что касается нас, мы подготовлены к тому, чтобы осуществить импортозамещение тех товаров, которые попали в российский санкционный список. Мы тем самым стимулируем собственное производство, это хорошо», — добавил он.

16 декабря правительство России приняло постановления, которые расширяют экономические и индивидуальные санкции против Украины. В число товаров, запрещенных к ввозу на Украину, вошли крахмал, глюкоза и глюкозно-фруктозные сиропы, отдельное медицинское оборудование (спринцовки, воздуховоды, кружки Эсмарха), радиаторы, котлы центрального отопления и части насосов.

Первые санкции в отношении российских физических и юридических лиц Украина стала вводить в сентябре 2015 года. Тогда под ограничительные меры попали госкорпорация «Ростех», социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», компании Mail.ru, «Яндекс», крупные российские издательства, ряд банков с российским госкапиталом, а также члены парламента и правительства России. Позднее, в начале 2016 года, на Украину было распространено введенное Москвой продуктовое эмбарго, в рамках которого в Россию запрещен ввоз украинских свинины, овощей, сыров, фруктов, молочных продуктов и ряда других товаров.

Теги: санкции, новости РБК, Украина, Совет Федерации
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