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Володин назвал «настроенные всех тянуть в прошлое» страны ПАСЕ

В ПАСЕ есть ряд стран, которые настроены тянуть всех в прошлое, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, сообщается на сайте Госдумы.

Среди этих стран, по мнению Володина, — прибалтийские государства, Польша, Грузия и Украина. Председатель Госдумы заявил, что они стремятся «жить за счет кого‑то», а не выстраивать свою экономику самостоятельно и обеспечивать себя. «Украина хочет жить за счет транзита российского газа, Грузия — за счет поставок в Россию своего вина», — пояснил Володин.

Российский политик напомнил о протестах в Грузии, которые произошли во время участия российской делегации в Межпарламентской ассамблее православия. Володин рассказал, что грузинские националисты ворвались в зал и кричали, что русские захватили парламент. Российскую делегацию пришлось эвакуировать. «Должны быть принесены хотя бы элементарные извинения», — заключил Володин.

В свою очередь Паскье заверила, что в ПАСЕ внимательно следят за развитием отношений России и Грузии и надеются, что они вернутся в мирное русло.

Акции протеста прошли в Тбилиси в июне. Они начались после того как депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел на место спикера грузинского парламента во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия, главой которой он является. Эта ситуация не понравилась грузинской оппозиции. В результате протестов российские власти ввели запрет на авиасообщение с Грузией.
 

Теги: Вячеслав Володин, ПАСЕ, Грузия
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