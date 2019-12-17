«Транснефть» решила перевести свой автотранспорт на СПГ

НОВАТЭК и «Транснефть» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере газомоторного топлива, следует из сообщения НОВАТЭКа, поступившего в РБК.

В соответствии с соглашением, «Транснефть» рассматривает приобретение сжиженного природного газа (СПГ) НОВАТЭКа для заправки своих грузовых автомобилей. Также компания прорабатывает возможность покупки новых транспортных средств с газовыми двигателями. Ими планируется заменить автомобили на дизельном топливе, подлежащие списанию.

По словам первого заместителя председателя правления НОВАТЭКа Льва Феодосьева, переход транспорта на СПГ позволяет значительно снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. Он также считает, что по сравнению с дизельным топливом СПГ позволит «достичь существенного экономического эффекта» для потребителей.

Ранее в пресс-службе НОВАТЭКа рассказали, что компания участвует в финансировании развития газификации, особенно с использованием СПГ. В частности, речь идет о переводе на СПГ муниципального транспорта и удаленных котельных, как в пилотных проектах в Челябинской области и Мурманске.