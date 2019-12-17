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Студента в Северной Осетии оштрафовали из-за отрывка «Списка Шиндлера»

Советский суд Владикавказа оштрафовал студента Илью Гусоева на 1 тыс. руб. за публикацию в социальной сети «ВКонтакте» отрывка из фильма «Список Шиндлера», сообщил РБК его адвокат Алан Тедеев.

«Обжаловать собираемся, надеемся, Верховный суд РСО-Алания исправит очевидную ошибку», — уточнил он.

Как указывается в карточке судебного дела, речь идет о правонарушении, предусмотренном ст. 20.3 ч. 1 КоАП (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).

«Кавказ. Реалии» писал, что видеоролик, где нацист убивает еврея, студент разместил в социальной сети еще будучи тринадцатилетним подростком. Отрывок был взят из фильма Стивена Спилберга «Список Шиндлера», в основе которого лежит реальная история члена нацисткой партии Германии Оскаре Шиндлере, спасшем почти 1,2 тыс. польских евреев от гибели во время Холокоста.

2 декабря президент России Владимир Путин подписал законопроект, который позволяет демонстрировать нацистскую и экстремистскую символику при условии осуждения экстремизма и нацизма. Ранее изображение этих символов было полностью запрещено.

Так, в январе 2018 года в Архангельске оштрафовали на 1 тыс. руб. мужчину за публикацию в День Победы фотографии поверженных фашистских штандартов с Парада Победы 1945 года на Красной площади. Позднее областной суд оправдал подсудимого.

 

Теги: Суд, экстремизм, нацизм, штраф, новости РБК
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