Пробки на дорогах в Москве достигли девяти баллов

Заторы на дорогах в Москве достигли девяти баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки» по состоянию на 19:10.

По данным портала, обстановка на дорогах немного улучшится к 20:00, а к 21 часу уровень пробок снизится до пяти баллов.

Как позднее сообщили РБК в пресс-службе ЦОДДа, движение особенно затруднено в центральной части города. Также плотное движение на Третьем транспортном кольце и МКАД, на Волоколамском и Ленинградском шоссе. При этом рабочее движение сохраняется на Каширском шоссе, Мичуринском проспекте и Звенигородском шоссе.

«Основная причина загруженности — увеличение количества автомобилей в преддверии Нового года, о чем ЦОДД информировал ранее. Количество автомобилей, приезжающих из Подмосковья и ближайших регионов, на дорогах Москвы в предновогодние дни продолжает увеличиваться», — сказали в пресс-службе.

По данным организации, в минувший понедельник, 16 декабря, был зафиксирован рост количества машин, приезжающих из-за МКАД на 100 тыс. авто. Отмечается, что основной пик загруженности придется на 23–29 декабря.