Москвичам посоветовали пересесть на общественный транспорт из-за непогоды

Центр организации дорожного движения рекомендовал жителям столицы воспользоваться общественным транспортом в связи с начавшимся снегопадом в Москве. Об этом ЦОДД сообщил в Twitter.

«Плотное движение в городе с самого утра. Предновогодняя Москва — она такая», — говорится в сообщении. Отмечается, что обстановку на дорогах осложняет мокрый снег. В ЦОДД также рекомендовали тщательно планировать время поездок и добавили, что в пиковые часы лучше пользоваться метро, МЦД или МЦК.

Согласно данным Гидрометцентра, температура воздуха во вторник, 17 декабря, составляет +2,4 градуса. Прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. В последующие дни, 18 и 19 декабря, ожидается повышение температуры до +5 градусов