Госдума учредила медаль за вклад в развитие парламентаризма

Государственная дума учредила медаль, которой россияне будут награждаться за особый вклад в развитие российского законодательства и парламентаризма. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Удостоиться медали Госдумы смогут и иностранные граждане, внесшие вклад в укрепление многосторонних или двусторонних отношений с Россией на межпарламентском уровне.

Медалью могут быть награждены ежегодно не более пяти человек, претендовать на ее получение не смогут действующие депутаты всех уровней и сенаторы.

13 декабря стало известно, что проект постановления об учреждении награды внесли в нижнюю палату. Сообщалось, что на этой медали с одной стороны будут изображены здание Государственной думы в Москве и надпись «Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации», с другой — Таврический дворец в Санкт-Петербурге, где Госдума заседала в 1906–1917 годах, и надпись «Государственная дума Российской империи».

