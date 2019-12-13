Госдума будет награждать россиян и иностранцев своей медалью

За год новую медаль с изображением Таврического дворца в Санкт-Петербурге и здания Госдумы в Москве смогут получить не более пяти человек

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

У Государственной думы вскоре может появиться собственная ведомственная медаль, которой будут награждать «за особый вклад в развитие российского законодательства и парламентаризма в Российской Федерации». Проект постановления об учреждении награды подготовлен и внесен в Госдуму комитетом нижней палаты парламента России по контролю и регламенту.

В соответствии с документом медалью Госдумы может быть награждено не более пяти человек в год, причем награждаемый не должен быть ни членом Совета Федерации, ни депутатом самой Госдумы или законодательного собрания любого из регионов России и выборных органов муниципалитетов.

Иностранцы могут получить награду «за большой вклад в укрепление многосторонних или двусторонних отношений с Российской Федерацией, развитие межпарламентского сотрудничества и плодотворную деятельность по укреплению международных связей», а никаких ограничений по месту работы для них не предусмотрено.

Решение о награждении будет принимать совет Госдумы.

Награжденный в случае принятия постановления получит из рук председателя Госдумы медно-никелевую медаль с изображением: