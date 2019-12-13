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Госдума будет награждать россиян и иностранцев своей медалью
За год новую медаль с изображением Таврического дворца в Санкт-Петербурге и здания Госдумы в Москве смогут получить не более пяти человек
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

У Государственной думы вскоре может появиться собственная ведомственная медаль, которой будут награждать «за особый вклад в развитие российского законодательства и парламентаризма в Российской Федерации». Проект постановления об учреждении награды подготовлен и внесен в Госдуму комитетом нижней палаты парламента России по контролю и регламенту.

В соответствии с документом медалью Госдумы может быть награждено не более пяти человек в год, причем награждаемый не должен быть ни членом Совета Федерации, ни депутатом самой Госдумы или законодательного собрания любого из регионов России и выборных органов муниципалитетов.

Иностранцы могут получить награду «за большой вклад в укрепление многосторонних или двусторонних отношений с Российской Федерацией, развитие межпарламентского сотрудничества и плодотворную деятельность по укреплению международных связей», а никаких ограничений по месту работы для них не предусмотрено.

Решение о награждении будет принимать совет Госдумы.

Награжденный в случае принятия постановления получит из рук председателя Госдумы медно-никелевую медаль с изображением:

  • на лицевой стороне — здание Госдумы в Охотном ряду (Москва) и надпись «Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации»;
  • на оборотной стороне — изображение Таврического дворца (Санкт-Петербург), в котором Госдума заседала в 1906–1917 годах, а также надписи «1906 г.» и «Государственная дума Российской империи»

Медаль предполагается носить на колодке, обтянутой синей лентой, на правой стороне груди ниже государственных наград.

В 2005 году был учрежден почетный знак «За заслуги в развитии парламентаризма», который вручается лицам, до этого награжденным почетной грамотой Госдумы. В последний раз, в декабре 2018 года, такими знаками были награждены главы региональных парламентов Томской и Тюменской областей и Камчатского края.

Собственный почетный знак «За заслуги в развитии парламентаризма» есть и у Совета Федерации. Верхней палатой российского парламента были также учреждены юбилейные медали, последняя из них, «Совет Федерации. 25 лет», — в октябре 2018 года.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Госдума, награды
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