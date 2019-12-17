Дума приняла закон о компенсациях за ненадлежащее содержание под стражей

Дума приняла закон о компенсациях за ненадлежащее содержание под стражей

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о компенсациях заключенным за ненадлежащие условия содержания под стражей, сообщается на сайте нижней палаты.

Согласно закону подозреваемые, обвиняемые, содержащиеся под стражей и отбывающие наказание в исправительных учреждениях по судебному решению, смогут получить компенсацию из средств федерального бюджета за нарушения условий содержания. Размер компенсации будет зависеть от «фактических обстоятельств допущенных нарушений, их продолжительности и последствий», говорится в тексте закона.

В пояснительной записке указано, что компенсация будет выплачиваться вне зависимости от вины федерального органа исполнительной власти, учреждения и должностных лиц, ответственных за условия содержания под стражей.

По словам председателя комитета по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, закон создаст эффективное средство правовой защиты граждан от нарушений при содержании под стражей.