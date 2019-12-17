«Т Плюс» заявила о планах привлечь ₽150 млрд на теплоснабжение регионов

«Т Плюс» заявила о планах привлечь ₽150 млрд на теплоснабжение регионов

«Т Плюс», основным акционером которой является миллиардер Виктор Вексельберг, решила перевести города на новую модель рынка теплоснабжения по методу «альтернативной котельной». Об этом на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам года, заявил гендиректор компании Андрей Вагнер, говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Компания рассчитывает, что переход на новую модель рынка тепла позволит ей привлечь до 150 млрд руб. инвестиций в развитие теплоснабжения.

Отмечается, что уже принято решение о переводе на «альтернативную котельную» Ульяновска. Компания подписала соглашения с администрациями Владимира, Самары, Новокуйбышевска и Тольятти. Решение по Оренбургу вынесено на уровень правительства.

«Т Плюс» также ведет переговоры с властями Балаково, Екатеринбурга, Йошкар-Олы, Кирово-Чепецка, Новочебоксарска, Перми, Саранска и Чебоксар.