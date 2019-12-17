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Бизнес ,  
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«Т Плюс» заявила о планах привлечь ₽150 млрд на теплоснабжение регионов

«Т Плюс», основным акционером которой является миллиардер Виктор Вексельберг, решила перевести города на новую модель рынка теплоснабжения по методу «альтернативной котельной». Об этом на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам года, заявил гендиректор компании Андрей Вагнер, говорится в сообщении, поступившем в РБК.

Компания рассчитывает, что переход на новую модель рынка тепла позволит ей привлечь до 150 млрд руб. инвестиций в развитие теплоснабжения.

Отмечается, что уже принято решение о переводе на «альтернативную котельную» Ульяновска. Компания подписала соглашения с администрациями Владимира, Самары, Новокуйбышевска и Тольятти. Решение по Оренбургу вынесено на уровень правительства.

«Т Плюс» собралась вложить 325 млрд руб. в модернизацию ТЭС и теплосетей
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«Т Плюс» также ведет переговоры с властями Балаково, Екатеринбурга, Йошкар-Олы, Кирово-Чепецка, Новочебоксарска, Перми, Саранска и Чебоксар.

По словам Вагнера, через два года износ сетей достигнет 90% «и это будет борьба за выживание». Он заявил, что компания обновляет не более 2–2,5% теплосетей ежегодно. «Для сохранения нынешнего уровня нужно перекладывать 4%, а для того, чтобы в обозримой перспективе избавиться от проблем с теплоснабжением, требуется 8–10%», — отметил глава «Т Плюс».

«Альтернативная котельная» — метод расчета платы за тепло, утвержденный в 2017 году. Он предполагает формирование тарифа на долгосрочный период (на десять лет и более), эквивалентный уровню окупаемости строительства новой котельной с заданными параметрами.

Теги: «Т Плюс», инвестиции, теплоснабжение
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