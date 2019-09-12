«Т Плюс» собралась вложить 325 млрд руб. в модернизацию ТЭС и теплосетей

Компания «Т Плюс» планирует инвестировать в свои теплоэлектростанции и тепловые сети около 325,6 млрд руб. до 2032 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на и.о. гендиректора Андрея Вагнера.

Из этой суммы инвестиции на 100 млрд руб. предусмотрены действующим инвестиционным планом, а остальные 225,6 млрд руб. — новой стратегией развития.

Наиболее значимыми для компании станут вложения в модернизацию теплоэлектростанций: на обновление оборудования 11 ТЭС общей мощностью до 2,6 ГВт компания планирует направить до 107,6 млрд руб.

В программу модернизации уже вошли четыре проекта: два блока Пермской ТЭЦ-9, обновление которых планируется к 2022 году (затраты в 2,6 и 4,9 млрд руб.), Ижевская ТЭЦ-2 — к 2023 году (затраты в 4,9 млрд руб.) и Самарская ТЭЦ-2 — к 2025 году (затраты 5,2 млрд руб.). Еще 49,6 млрд руб. компания направит на модернизацию тепловых сетей.

Вагнер также сообщил, что группа «Т Плюс» может провести новую оценку энергетических активов в рамках возможной сделки по их объединению с «Газпром энергохолдингом» (ГЭХ), передает ТАСС.