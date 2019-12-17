Посадивших Ту-22 с отказавшим двигателем летчиков наградят

Летчиков дальнего бомбардировщика Ту-22МЗ, которые смогли посадить самолет с отказавшим двигателем на грунт в Астраханской области, представят к госнаградам. Об этом сообщили в Минобороны, передает «РИА Новости».

Как рассказали в ведомстве, об этом Минобороны попросило командование летчиков.

Двигатель отказал у самолета при выполнении планового полета 17 декабря. Как ранее сообщили в Минобороны, экипажу удалось отвести самолет от населенного пункта. При аварийной посадке летчики не пострадали и самостоятельно покинули бомбардировщик, на земле разрушений не было.

Как заявили источники ТАСС, машина получила повреждения и загорелась, возгорание потушили. По данным агентства, инцидент произошел на закрытой территории Государственного летно-испытательного центра Минобороны имени В.П. Чкалова.