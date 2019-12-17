В комитете Госдумы по этике оценили слова депутата Гусевой о малоимущих

Слова депутата от «Единой России» Ирины Гусевой об освобождении малоимущих россиян от НДФЛ вырваны из контекста, заявил РБК председатель комиссии Госдумы по этике Отари Аршба.

«Она никого не сравнивала. Ее слова были вырваны из контекста. Я поднял стенограмму — там написано совсем другое», — сказал РБК Аршба. По его словам, это произошло два месяца назад. На заседании комитета обсуждался вопрос о прогрессивной шкале налогов — «постоянный спор на протяжении последних 10–15 лет».

«Там была фраза: «Некоторые люди могли вообще не работать, могли сидеть в тюрьме. И вот, выйдя из тюрьмы, они еще будут освобождены от НДФЛ». Вот то, что было сказано, мне больше комментировать нечего», — процитировал Гусеву Аршба.

Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил ТАСС, что в обществе время от времени возникает дискуссия «о дифференциации подоходного налога». «Мне приходят сообщения о том, что Гусева уже опровергла это заявление», — сказал Исаев в ответ на просьбу прокомментировать слова Гусевой.

Ранее в Сети появилось видео, предположительно записанное на заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы, где Гусева высказывалась против освобождения малоимущих от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ).