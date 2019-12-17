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В комитете Госдумы по этике оценили слова депутата Гусевой о малоимущих

Слова депутата от «Единой России» Ирины Гусевой об освобождении малоимущих россиян от НДФЛ вырваны из контекста, заявил РБК председатель комиссии Госдумы по этике Отари Аршба.

«Она никого не сравнивала. Ее слова были вырваны из контекста. Я поднял стенограмму — там написано совсем другое», — сказал РБК Аршба. По его словам, это произошло два месяца назад. На заседании комитета обсуждался вопрос о прогрессивной шкале налогов — «постоянный спор на протяжении последних 10–15 лет».

«Там была фраза: «Некоторые люди могли вообще не работать, могли сидеть в тюрьме. И вот, выйдя из тюрьмы, они еще будут освобождены от НДФЛ». Вот то, что было сказано, мне больше комментировать нечего», — процитировал Гусеву Аршба.

Первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев заявил ТАСС, что в обществе время от времени возникает дискуссия «о дифференциации подоходного налога». «Мне приходят сообщения о том, что Гусева уже опровергла это заявление», — сказал Исаев в ответ на просьбу прокомментировать слова Гусевой.

Ранее в Сети появилось видео, предположительно записанное на заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы, где Гусева высказывалась против освобождения малоимущих от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ).

«Эти люди могли ни одного дня не работать, сидеть в тюрьме, где их охраняли, кормили. Потом вышел из тюрьмы — и давай еще здесь ему дадим полную возможность не платить налоги», — говорит она.

Сама Гусева назвала публикации в СМИ на эту тему «вырванными из контекста» и сообщила, что вопрос об изменении шкалы НДФЛ обсуждался на заседании комитета Госдумы два месяца назад. По ее мнению, публикации СМИ, в которых говорилось о том, что она сравнивала малоимущих граждан с уголовниками — это «хайп» и политический заказ.

Теги: депутат, Ирина Гусева, НДФЛ, новости РБК, «Единая Россия»
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