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Кремль допустил участие Путина в церемонии захоронения останков Гюдена

Президент России Владимир Путин может приехать в Париж на церемонию перезахоронения останков соратника Наполеона генерала Шарля Этьена Гюдена, обнаруженных в Смоленске в ходе археологической экспедиции. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Если это будет согласовано по дипломатическим каналам, то это вполне может быть рассмотрено», — отметил Песков. При этом он не смог сказать, обсуждался ли этот вопрос во время переговоров Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона в Париже 9 декабря.

Песков рассказал, что анализ ДНК, проведенный российскими и французскими специалистами, подтвердил подлинность останков генерала Гюдена. На повестке дня, по его словам, стоит вопрос о возвращении этих останков. И если Франция обратится с такой просьбой, Россия ее «положительно рассмотрит», отметил он.

Президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновский заявил ТАСС, что Гюдена планируют перезахоронить в Доме инвалидов в Париже весной 2020 года. По его словам, на эту церемонию Франция пригласила президента России.

В воскресенье, 15 декабря, французское издание Le Point со ссылкой на источники в Елисейском дворце писало, что Макрон поручил приступить к организации возвращения останков Гюдена. По данным издания, французский лидер планирует церемонию в Доме инвалидов, на ней должен присутствовать Путин. 

О возможном возврате Франции останков генерала Гюдена сообщалось еще летом 2019 года. Дивизионный генерал был смертельно ранен в сражении при Валутиной горе 7 (19) августа 1812 года. Его останки обнаружили летом 2019 года на территории в Смоленске, где располагался Королевский бастион.

Теги: Франция, Россия, визит, Владимир Путин
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