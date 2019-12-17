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«Рособоронэкспорт» сообщил о поставке за рубеж винтовок на 100 млн руб.

Российский госпосредник по торговле оружием «Рособоронэкспорт» отчитался о выполнении контракта на поставку винтовок ORSIS T-5000 на сумму более 100 млн руб. иностранному заказчику. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

В сообщении отмечается, что с 2017 года «Рособоронэкспорт» получил заявки иностранных заказчиков на сумму более $150 млн (около 9, 4 млрд руб.). Согласно информации компании, несколько из них, включая контракт на поставку винтовок ORSIS T-5000, уже удалось исполнить. Куда именно поставили винтовки, в сообщении не уточняется.

По словам заместителя генерального директора «Рособоронэкспорта» Игоря Севастьянова, поставкой винтовок заинтересовались армейские, полицейские и спецподразделений российских «партнеров». В пресс-релизе утверждается, что сейчас компания ведет переговоры о поставке винтовок ORSIS с десятью африканскими странами, которые обратили внимание на оружие после его презентации на форуме Россия — Африка, который проходил в октябре текущего года в Сочи.

«Рособоронэкспорт» анонсировал миллиардные контракты по итогам МАКС-2019
Бизнес

Ранее, в сентябре, после прохождения авиасалона МАКС-2019 «Рособоронэкспорт» объявил о миллиардных контрактах на поставку военной техники за рубеж. Речь шла о поставках самолетов, вертолетов и средств ПВО. Глава компании Александр Михеев отмечал, что с начала 2019 года Россия поставила зарубежным странам продукцию оборонно-промышленного комплекса на сумму более $8,5 млрд (около 530 млн руб.).

ORSIS T-5000 — высокоточная снайперская винтовка. Дальность эффективной стрельбы составляет 1500 м. Винтовки ORSIS производят с 2011 года на оружейном заводе ООО «Промтехнология» в Москве.

Теги: «Рособоронэкспорт», винтовка, оружие
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