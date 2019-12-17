СК сообщил о деталях дела после обвинения депутата от ЕР в убийстве

СК сообщил о деталях дела после обвинения депутата от ЕР в убийстве

Правоохранительные органы обнаружили тело 60-летнего мужчины с признаками насильственной смерти в селе Троицкая Слобода (городской округ Переславль-Залесский) 14 декабря, сообщили РБК в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области.

Преступление произошло в результате конфликта, который разгорелся между подозреваемым в убийстве и убитым в ходе совместного употребления спиртных напитков, считают следователи.

«Подозреваемый в ходе ссоры со своим знакомым, возникшей в процессе совместного употребления спиртных напитков, избил потерпевшего, после чего задушил его», — сообщили в пресс-службе ведомства. По подозрению в причастности к преступлению задержали 53-летнего жителя города.

Ранее РБК сообщал, что по подозрению в убийстве задержали главу фракции партии «Единая Россия» в городской думе Переславль-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова.