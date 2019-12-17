В Кремле оценили решение Opel вернуться на российский рынок

Автомобильные компании, «укоренившиеся» в России, сохраняют достаточно высокие объемы продаж и имеют конкурентное преимущество, однако и другие производители смогут найти себе место на российском рынке. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возвращение Opel в Россию, передает «РИА Новости».

По словам Пескова, рынок любой страны «достаточно подвижен»: периодически спрос на автомобили падает, а затем опять растет. Российский рынок, по его словам, остается крупным, невзирая на некоторые колебания из года в год. Песков отметил, что с учетом изменившихся реалий компании пересматривают решения относительно присутствия на том или ином рынке.

В понедельник, 16 декабря, Opel объявил о возобновлении продаж автомобилей в России. Автомобили компании появились в 11 дилерских центрах в семи российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Ростове, Рязани, Тюмени и Нижнем Новгороде. Ожидается, что в следующем году дилерская сеть увеличится в два раза.

Для заказа в России доступны минивэн Zafira Life, производящийся в Калуге, и кроссовер Grandland X. Сообщается, что в начале 2020 года в продажу поступят фургоны Opel Vivaro, которые также будут производить в Калуге.

Opel ушел с российского рынка в 2015 году на фоне падения продаж. По итогам 2014 года продажи этих автомобилей в России сократились на 20%. В 2015 году ни одной модели Opel не удалось удержаться в списке 25 наиболее продаваемых в России автомобилей.