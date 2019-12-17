Российский ученый не согласился с выводом о вызывающих похмелье напитках

Директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков в комментарии РБК не согласился с выводами ученого из британского университета, что более сильное похмелье по сравнению с другими алкогольными напитками вызывают херес и портвейн.

«Похмелье бывает от того, что человек выпил слишком много, все равно чего. А рассуждения о том, что херес хуже водки, не имеют под собой почвы. Если человек часто выпивает небольшое количество алкоголя, например, как наши французские друзья — бокал вина за обедом, ничего страшного не происходит, он не становится алкоголиком, и похмелья у него не бывает», — рассказал он РБК.

По его словам, при возникновении похмелья нельзя употреблять алкоголь повторно — это приводит к алкоголизму.

«При развитии алкогольной болезни реакция на алкоголь меняется, потому что меняется биохимия организма. Если человек отравится, например, зеленым горошком, ему утром противно о нем подумать. А алкоголику утром необходимо принять то, чем он накануне отравился. Если вы все-таки перепили, неважно — хереса, водки или шампанского, утром не похмеляйтесь. Используйте традиционные вещи: много жидкости, огуречный или капустный рассол», — посоветовал нарколог.

Ученый из университета в Брайтоне Хал Сосабовски, который исследовал влияние различных алкогольных напитков на похмелье, пришел к выводу, что к более сильному похмелью могут приводить потребление хереса и портвейна. Он объяснил это тем, что эти напитки относительно крепкие (около 20%) и при этом легко всасываются в организм. Более крепкие напитки, по его словам, усваиваются медленнее.