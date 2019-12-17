СК начал проверку после эвакуации школьников в ЯНАО на улицу без одежды

СК начал проверку после эвакуации школьников в ЯНАО на улицу без одежды

В Новом Уренгое следователи начали проверку после сообщений о том, что учеников одной из школ эвакуировали во время учебной тревоги на улицу без верхней одежды. Об этом сообщает пресс-служба управления СК по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По предварительным данным ведомства, инцидент произошел 10 декабря. Пятиклассников вывели из здания средней школы «Земля родная» через окно первого этажа.

13 декабря ямальское агентство n24.ru опубликовало видеозапись с детьми в сменной обуви и школьной форме, которые стоят возле здания школы в снегу. Как сообщило издание со ссылкой на родителей, учеников из окна решил эвакуировать учитель технологии, кабинет которого находится на первом этаже. После этого некоторые школьники простудились.

Директор учебного заведения Светлана Боцян заявила агентству, что с детьми в момент эвакуации был пожарный, который координировал действия школьников и учителей. Она извинилась перед родителями и пообещала провести проверку.