В Москве эвакуировали школу из-за муляжа гранаты

В Москве из-за подозрительного предмета рядом со зданием эвакуировали сотрудников и учеников школы на проспекте Буденного. Об этом РБК сообщили в пресс-службе департамента образования и науки города Москвы со ссылкой на директора школы №429 Сергея Дроздова.

«В оперативном порядке 120 воспитанников и 20 сотрудников школы были эвакуированы в соседнее здание образовательной организации», — сообщили в пресс-службе. Сейчас, отметили в департаменте, учебный процесс продолжается в штатном режиме.

Ранее «Агентство Москва» со ссылкой на источник сообщило, что на проспекте Буденного эвакуировали детский сад. Эвакуацию начали после сообщений очевидцев о найденном на газоне предмете, напоминающем гранату, территорию дошкольного учреждения оцепили и вызвали кинологов. О том, что более ста человек эвакуировали из района на востоке столицы после обнаружения гранаты, также писала «Вечерняя Москва». Издание указывало, что к месту происшествия выехала группа саперов.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что на проспекте Буденного в районе дома №27 был обнаружен «бесхозный предмет». «В настоящее время он обследован нашими специалистами. Никакой опасности предмет не представляет. Работы окончены», — сообщили в ГУ МВД. По данным источника ТАСС в экстренных службах, обнаруженный предмет оказался муляжом ручной гранаты.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты» рядом с домом 27 на проспекте Буденного расположена школа №429 и детский сад №2566.