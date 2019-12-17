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СК предъявил обвинения по делу о взрыве газа в доме под Белгородом

Следователи предъявили обвинения троим представителям газовой службы после взрыва газа в жилом доме в Белгородской области 3 декабря, сообщается на сайте СК России.

Следователи установили, что взрыв произошел из-за скопившегося в подвале и на первых двух этажах жилого дома газа.

По данным СК, к высокой концентрации газа привели действия представителей филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в городе Строитель (административный центр Яковлевского района Белгородской области). Сотрудники компании провели врезку в трубу магистрального газопровода, грубо нарушив правила безопасности. 

Действия трех сотрудников газовой службы квалифицировали по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее смерть двух человек). Их задержали и предъявили им обвинения. 

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Взрыв газа в поселке Яковлево Белгородской области произошел вечером 3 декабря. Из-за него обрушилась одна из стен четырехэтажного дома. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Из-за обрушения два человека погибли, еще пятеро пострадали. Ранее в СК сообщали, что причиной взрыва было неосторожное использование газового оборудования.

Теги: СКР, взрыв газа
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