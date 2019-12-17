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Общество ,  
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В Кузбассе после задымления в частном доме погибли мужчина и ребенок

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели в частном доме в Кемеровской области 44-летнего мужчины и его шестилетнего сына, сообщается на сайте Следственного управления СК России по региону.

Помимо двух погибших, в доме также находились другие члены семьи: мать, десятилетняя дочь и 16-летний сын.

Утром 17 декабря женщина почувствовала запах гари и вызвала скорую помощь. Прибывшие врачи обнаружили в доме уже мертвых мужчину и шестилетнего ребенка. Женщину и десятилетнюю девочку госпитализировали, 16-летний подросток не пострадал. По данным СК, семья не состояла на учете.

Дело открыли по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Для установления причин задымления и смерти жильцов назначили экспертизы.

В Подмосковье четыре человека отравились угарным газом во время пожара
Общество

15 декабря в городе Фрязино в Московской области четыре человека отравились угарным газом при пожаре в жилом доме. Возгорание произошло на пятом этаже дома. Спасатели эвакуировали десять человек, еще 20 покинули дом самостоятельно. Пострадавших доставили в больницу.

Теги: отравление, Кемеровская область
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