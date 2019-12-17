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Общество ,  
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На Чукотке возбудили дело о незаконном вылове 58 т лосося

Полиция на Чукотке задержала четырех жителей Анадыря, сообщается на сайте МВД. Их подозревают в незаконном вылове тихоокеанского лосося в промышленных масштабах.

Региональный отдел экономической безопасности и противодействия коррупции заподозрил в причастности к незаконному промыслу ценной рыбы сотрудника отдела по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов.

Как считают правоохранительные органы, он, используя свое служебное положение, организовал вместе со своим подчиненным «выдачу путевок на лов рыбы в период лососевой путины».

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Используя эти путевки на вылов рыбы, два предпринимателя и рыбаки-спортсмены смогли наловить 58 т рыбы, когда лосось шел на нерест по рекам в окрестностях Анадырского лимана. Более 1,5 т красной икры и около 2,5 т замороженной красной рыбы, подготовленной для продажи, были обнаружены полицией.

Причиненный действиями задержанных ущерб оценивается в 50 млн руб. Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»). Максимальное наказание по ней — до пяти лет лишения свободы.

Теги: Чукотка, лосось, уголовное дело
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