Роскачество разработало рекомендации по выбору коньков для зимнего катания, советы экспертов поступили в РБК.

Специалисты разделили коньки на четыре группы: фигурные, хоккейные, конькобежные и любительские. Первые три вида подойдут профессионалам, а последние стоит покупать при желании «покататься пару часов», говорится в сообщении.

Чтобы не ошибиться с выбором, нужно выбирать коньки, которые плотно сидят на ноге, и следить за тем, чтобы лезвия коньков были заточены.

Материал дополняется

