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В Средиземном море прошли совместные учения ВМФ и ВКС России

В акватории Средиземного моря состоялись совместные учения Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС) России. Об этом сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, учения состоялись в рамках итоговой проверки боевой подготовки сил оперативного соединения. В них приняли участие более пяти боевых кораблей и судов обеспечения.

Как сообщил ТАСС командир оперативного командования в дальней оперативной зоне капитан первого ранга Сергей Тронев, особенностью прошедших совместных учений стала разнородность задействованной в них группировки, включавшей в себя корабли Черноморского и Балтийского флотов, суда обеспечения, а также авиацию ВКС, береговой комплекс «Бастион» и пр.

По словам Тронева, в ходе учений военные отработали организацию применения артиллерийского и ракетного оружия, а также элементы защиты и охраны судоходства.

В конце октября в Египте начались первые совместные с Россией учения войск противовоздушной обороны «Стрела дружбы». По данным российского Минобороны, в ходе учений, которые продлятся две недели, военные двух стран создадут совместную группировку ПВО.

Теги: ВМФ России, ВКС России, учения
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