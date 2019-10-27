В Китае три человека погибли при обрушении угольной шахты

В расположенной на юго-западе Китая провинции Сычуань произошло обрушение шахты, в результате инцидента погибли по меньшей мере три человека, один пострадал. Об этом сообщает телеканал CGTN со ссылкой на местные власти.

По данным канала, обрушение произошло 26 октября около 10:37 (5:37 мск). Во время ремонтных работ по укреплению потолка он обрушился на находившихся в шахте рабочих, под завалами оказались семь человек. Как сообщает Business Standard со ссылкой на представителей правительства уезда Гулинь городского округа Лучжоу, в результате инцидента погибли четыре человека, два человека числятся пропавшими без вести.

В октябре на шахте «Абазинскай» в Хакасии произошел пожар, спасатели вывели на поверхность 59 горняков. Возгорание удалось потушить, в результате инцидента никто не пострадал.