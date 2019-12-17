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США сообщили о желании обсудить с Турцией планы закрыть базу Инджирлик

В Пентагоне не могут оценить, насколько серьезны намерения Турции закрыть Инджирлик — самую восточную базу американских ВВС и НАТО в Европе. Об этом заявил глава ведомства Марк Эспер, передает Reuters.

По его словам, он узнал о заявлении Турции «из газет». «Мне нужно поговорить с моим [турецким] коллегой по обороне, чтобы понять, что они на самом деле имели в виду и насколько серьезно настроены», — сообщил Эспер.

15 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил США закрыть доступ на две военные базы — Инджирлик и Куреджик. Поводом для заявления стало признание американскими сенаторами геноцида армян в Османской империи. По словам Эрдогана, происходящее является политическим спектаклем.

В 2016 году Турция также угрожала запретить использование базы Инджирлик, объяснив это тем, что на территории Штатов находился проповедник Фетхуллах Гюлен, которого Анкара считала причастным к антиправительственному мятежу.

Теги: военная база, Турция, Пентагон
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