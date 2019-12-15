Член ПАСЕ выступил за привлечение ДНР и ЛНР к «нормандскому» формату

К урегулированию конфликта в Донбассе на самом высшем уровне необходимо привлечь представителей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. Об этом заявил журналистам в Минске член ПАСЕ и немецкой партии «Альтернатива для Германии» Ульрих Оэме, передает ТАСС.

По словам немецкого политика, в переговорах Германии, Франции, России и Украины не хватает «очень важного участника», которые бы представлял «отдельные районы Донецкой и Луганской областей». Оэме рассказал о своих планах запустить в ПАСЕ инициативу о вовлечении в диалог ДНР и ЛНР, чтобы вынести на заседание Парламентской ассамблеи соответствующую резолюцию. Как пишет агентство, это предложение члена ПАСЕ поддержали представители самопровозглашенных республик.

15 декабря в Минске состоялась первая встреча глав внешнеполитических ведомств ДНР и ЛНР с членами Парламентской ассамблеи Совета Европы, где стороны обсудили шаги для достижения мирного урегулирования в регионе.