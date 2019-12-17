Госдеп США назвал преждевременным ослабление санкций против КНДР

Ослабление санкций в отношении Северной Кореи преждевременно, поэтому Совет безопасности ООН не должен рассматривать этот вопрос. Об этом заявил представитель Госдепартамента США, передает Reuters.

По его словам, КНДР «угрожает совершить провокацию, отказываясь встречаться для обсуждения вопросов денуклеаризации».

Россия и Китай предложили Совбезу ООН проект резолюции, которая предполагает смягчение санкций против Северной Кореи, чтобы повысить уровень жизни населения страны. В документе Москва и Пекин отметили, что Совбез также должен адаптировать санкции в отношении КНДР, так как Пхеньян выполняет обязательства по резолюциям СБ ООН.

В начале декабря в КНДР сообщили, что на переговорах с США больше не обсуждается денуклеаризация Корейского полуострова. По заявлению Пхеньяна, длительный диалог Вашингтона является уловкой, которая работает на переизбрание американского президента Дональда Трампа в 2020 году.