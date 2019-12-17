Кто получил Премию РБК 2019. Фоторепортаж

16 декабря в шестой раз вручили Премию РБК. В этом году присуждение прошло по новым правилам: одного победителя в каждой номинации нет. Номинантов в каждую категорию предлагали не только представители отрасли и журналисты, но и читатели. Из этих лонг-листов экспертные советы выбрали самых оригинальных, заметных и вдохновляющих героев. Обладатели премии — в фоторепортаже РБК

Номинация «Инвестор» Дмитрий Крюков, старший партнер фонда «Эльбрус Капитал» За осуществление одной из самых успешных инвестиций на российском технологическом рынке — приобретение компании HeadHunter в 2016 году. В 2019 году провел IPO HeadHunter на бирже NASDAQ. Это первое IPO российской компании за последние два года и первое на бирже в США за последние шесть лет. В рамках IPO привлечено $250 млн от ведущих международных инвесторов Майкл Калви, основатель фонда Baring Vostok (не присутствовал на церемонии) За внушительные инвестиции в российские проекты несмотря на все сложности и обстоятельства. За 2019 год фонды, основанные Майклом Калви, провели серию знаковых для российского рынка сделок Леонид Богуславский, основатель ru-Net За увеличение​ своего состояния за один месяц на $600 млн после успешного IPO Datadog — портфельной компании его фонда RTP Ventures Номинация «Менеджер» Михаил Жуков, генеральный директор HeadHunter (не присутствовал на церемонии) За успешное IPO​ на американской бирже NASDAQ, которое стало крупнейшим для российских компаний за последние годы Александр Шульгин, генеральный директор OZON.ru (не присутствовал на церемонии) За развитие компании​ — в 2018 году онлайн-магазин показал рекордный рост продаж за десять лет существования: оборот предприятия вырос на 73%, до 42,5 млрд руб. Стоимость компании оценивается в $694 млн Антон Белов, директор музея современного искусства «Гараж» За развитие​ музея современного искусства и поддержание экологической инициативы Номинация «Менеджер в социальной сфере» Елена Альшанская, руководитель благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» (не присутствовала на церемонии) Фонд во главе с Альшанской участвует​ в усовершенствовании законодательства. В 2019 году благодаря фонду более 80 семей сохранили своих детей Гузель Санжапова, основатель бизнес-проекта «Малый Турыш» За помощь в трудоустройстве жителей​ населенного пункта Лида Мониава, директор благотворительного фонда «Дом с маяком» За работу​ выездной службы паллиативной помощи, в рамках которой врачи, медсестры, психологи, игровые терапевты, няни, социальные работники и координаторы приезжают домой к неизлечимо больным детям Номинация «Предприниматель» Георгий Соловьев, сооснователь онлайн-школы английского языка Skyeng (не присутствовал на церемонии) За трансформацию​ рынка онлайн-образования изнутри и за развитие самой большой онлайн-школы английского языка в Европе Номинация «Стартапер» Руслан Мусин, сооснователь платформы удаленного синхронного перевода Speakus За создание сервиса​ дистанционного синхронного перевода SPEAKUS. Сервис позволяет обеспечить синхронным переводом онлайн- и офлайн-мероприятия любого масштаба в любой точке мира. Юсеф Хесуани, управляющий партнер лаборатории 3D Bioprinting Solutions За первый успешный эксперимент​ по печати органов на околоземной орбите на МКС Андрей Юдников, гендиректор сервиса облачного видеонаблюдения и видеоаналитики Ivideon За создание сервиса​ облачного видеонаблюдения и видеоаналитики Ivideon Номинация «Визионер» Александр Ларьяновский, управляющий партнер Skyeng (не присутствовал на церемонии) За трансформацию рынка образования​ изнутри Андрей Кривенко, основатель продуктовой сети «ВкусВилл» За создание и развитие крупной федеральной сети магазинов натуральных продуктов Герман Греф, председатель правления Сбербанка (не присутствовал на церемонии) За особые достижения в области банковского дела и личный вклад в развитие Сбербанка Юрий Коропачинский, президент компании — производителя графеновых нанотрубок OCSiAl За создание и развитие​ OCSiAl, производителя уникальных графеновых нанотрубок, который в 2019 году вошел в официальные списки компаний-«единорогов» по версии CBInsights и Crunchbase