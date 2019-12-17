Кто получил Премию РБК 2019. Фоторепортаж

Дмитрий Крюков, старший партнер фонда «Эльбрус Капитал»
За осуществление одной из самых успешных инвестиций на российском технологическом рынке — приобретение компании HeadHunter в 2016 году. В 2019 году провел IPO HeadHunter на бирже NASDAQ. Это первое IPO российской компании за последние два года и первое на бирже в США за последние шесть лет. В рамках IPO привлечено $250 млн от ведущих международных инвесторов
Майкл Калви, основатель фонда Baring Vostok (не присутствовал на церемонии)
За внушительные инвестиции в российские проекты несмотря на все сложности и обстоятельства. За 2019 год фонды, основанные Майклом Калви, провели серию знаковых для российского рынка сделок
Леонид Богуславский, основатель ru-Net
За увеличение своего состояния за один месяц на $600 млн после успешного IPO Datadog — портфельной компании его фонда RTP Ventures
Михаил Жуков, генеральный директор HeadHunter (не присутствовал на церемонии)
За успешное IPO на американской бирже NASDAQ, которое стало крупнейшим для российских компаний за последние годы
Александр Шульгин, генеральный директор OZON.ru (не присутствовал на церемонии)
За развитие компании — в 2018 году онлайн-магазин показал рекордный рост продаж за десять лет существования: оборот предприятия вырос на 73%, до 42,5 млрд руб. Стоимость компании оценивается в $694 млн
Антон Белов, директор музея современного искусства «Гараж»
За развитие музея современного искусства и поддержание экологической инициативы
Елена Альшанская, руководитель благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» (не присутствовала на церемонии)
Фонд во главе с Альшанской участвует в усовершенствовании законодательства. В 2019 году благодаря фонду более 80 семей сохранили своих детей
Гузель Санжапова, основатель бизнес-проекта «Малый Турыш»
За помощь в трудоустройстве жителей населенного пункта
Лида Мониава, директор благотворительного фонда «Дом с маяком»
За работу выездной службы паллиативной помощи, в рамках которой врачи, медсестры, психологи, игровые терапевты, няни, социальные работники и координаторы приезжают домой к неизлечимо больным детям
Георгий Соловьев, сооснователь онлайн-школы английского языка Skyeng (не присутствовал на церемонии)
За трансформацию рынка онлайн-образования изнутри и за развитие самой большой онлайн-школы английского языка в Европе
Руслан Мусин, сооснователь платформы удаленного синхронного перевода Speakus
За создание сервиса дистанционного синхронного перевода SPEAKUS. Сервис позволяет обеспечить синхронным переводом онлайн- и офлайн-мероприятия любого масштаба в любой точке мира.
Юсеф Хесуани, управляющий партнер лаборатории 3D Bioprinting Solutions
За первый успешный эксперимент по печати органов на околоземной орбите на МКС
Андрей Юдников, гендиректор сервиса облачного видеонаблюдения и видеоаналитики Ivideon
За создание сервиса облачного видеонаблюдения и видеоаналитики Ivideon
Александр Ларьяновский, управляющий партнер Skyeng (не присутствовал на церемонии)
За трансформацию рынка образования изнутри
Андрей Кривенко, основатель продуктовой сети «ВкусВилл»
За создание и развитие крупной федеральной сети магазинов натуральных продуктов
Герман Греф, председатель правления Сбербанка (не присутствовал на церемонии)
За особые достижения в области банковского дела и личный вклад в развитие Сбербанка
Юрий Коропачинский, президент компании — производителя графеновых нанотрубок OCSiAl
За создание и развитие OCSiAl, производителя уникальных графеновых нанотрубок, который в 2019 году вошел в официальные списки компаний-«единорогов» по версии CBInsights и Crunchbase